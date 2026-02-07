Selin Yağcıoğlu'ndan beklenmeyen yanıt! Kerem Bürsin sorusuna öyle yanıt verdi ki...
Sosyal medya fenomeni ve influencer Selin Yağcıoğlu, geçtiğimiz günlerde ünlü sanatçı Tarkan’ın konserine katıldı ve etkinlikten eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak, paylaşımlarına gelen yorumlar arasında özellikle sevgilisi Kerem Bürsin hakkında yapılan yorumlar, Yağcıoğlu’nun sabrını taşırdı.
Selin Yağcıoğlu, Tarkan’ın sahnesinde eğlenceli anlar yaşarken, yabancı bir takipçisinden gelen "Ve erkek arkadaşı ona eşlik etmiyor" şeklindeki yoruma oldukça sert bir karşılık verdi.
Fenomen isim, "Seni alakadar etmez" diyerek, kişisel hayatıyla ilgili yorum yapanlara net bir şekilde cevap verdi.
Son dönemde ilişkisiyle gündeme gelen Yağcıoğlu, bu tür yorumlara karşı duruşunu sergileyerek, özel hayatına karışılmasından hoşlanmadığını vurgulamış oldu.
Bu sert yanıt, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve takipçileri tarafından desteklendi.