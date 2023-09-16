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Selin vurduğu Libya Derne'de geriye hayalet sokaklar kaldı! Savaş alanı gibi

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Selin vurduğu Libya Derne'de geriye hayalet sokaklar kaldı! Savaş alanı gibi

Sel felaketinin vurduğu Libya’nın Derne kenti adeta savaş alanını andırıyor.

Selin vurduğu Libya Derne'de geriye hayalet sokaklar kaldı! Savaş alanı gibi

Libya’da 10 Eylül’de Daniel fırtınasının neden olduğu sel felaketi, ülkenin doğusundaki kentlerden en çok Derne’yi etkiledi.

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Selin vurduğu Libya Derne'de geriye hayalet sokaklar kaldı! Savaş alanı gibi

Kuzeyde Akdeniz ve güneyde Cebel el-Ahdar (Yeşil Dağ) tepeleriyle çevrelenen, ortasından vadi geçen Derne’nin selde uğradığı zarar, diğer kentlerin çok üstünde.

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Selin vurduğu Libya Derne'de geriye hayalet sokaklar kaldı! Savaş alanı gibi

Derne’yi ikiye bölen vadi, “Daniel” fırtınasının neden olduğu yağmur sularıyla doldu ve su seviyesi benzeri görülmemiş şekilde yükseldi.

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Selin vurduğu Libya Derne'de geriye hayalet sokaklar kaldı! Savaş alanı gibi

Dolayısıyla vadideki suyu tutan en önemli iki baraj üzerinde muazzam bir baskı oluşturdu ve sel suları barajların çökmesi sonucunu doğurdu.

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