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Selin vurduğu Arnavutköy'de su basan sera ve şantiye alanları havadan görüntülendi!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Selin vurduğu Arnavutköy'de su basan sera ve şantiye alanları havadan görüntülendi!

İstanbul'un birçok ilçesinde yaşanan sağanak yağış sel felaketine yol açtı. Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde yaşanan selde su basan seralar ve şantiye alanları gündüz havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

Selin vurduğu Arnavutköy'de su basan sera ve şantiye alanları havadan görüntülendi!

İstanbul'da dün akşam sağanak yağışın ardından meydana gelen selde 2 kişini hayatını kaybetmiş, Arnavutköy'ün Bolluca Mahallesi'ni de sel suları basmıştı.

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Selin vurduğu Arnavutköy'de su basan sera ve şantiye alanları havadan görüntülendi!

Günün aydınlanması ile selin yol açtığı tahribat ortaya çıktı. Yapımı devam eden millet bahçesinde sel nedeniyle banklar yan dönerken, sera alanlarını da su bastığı görüldü.

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Selin vurduğu Arnavutköy'de su basan sera ve şantiye alanları havadan görüntülendi!

Alibeyköy Deresi'nin taşması sonucu sürüklenen bazı malzemelerin ise köprüye takıldığı görüldü.

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Selin vurduğu Arnavutköy'de su basan sera ve şantiye alanları havadan görüntülendi!

Öte yandan selin bastığı Bolluca Mahallesi havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerle selin boyutu gözler önüne serildi. 

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