Selin vurduğu Arnavutköy'de su basan sera ve şantiye alanları havadan görüntülendi!
İstanbul'un birçok ilçesinde yaşanan sağanak yağış sel felaketine yol açtı. Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde yaşanan selde su basan seralar ve şantiye alanları gündüz havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.
İstanbul'da dün akşam sağanak yağışın ardından meydana gelen selde 2 kişini hayatını kaybetmiş, Arnavutköy'ün Bolluca Mahallesi'ni de sel suları basmıştı.
Günün aydınlanması ile selin yol açtığı tahribat ortaya çıktı. Yapımı devam eden millet bahçesinde sel nedeniyle banklar yan dönerken, sera alanlarını da su bastığı görüldü.
Alibeyköy Deresi'nin taşması sonucu sürüklenen bazı malzemelerin ise köprüye takıldığı görüldü.
Öte yandan selin bastığı Bolluca Mahallesi havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerle selin boyutu gözler önüne serildi.