Selin Şekerci'nin acı günü sosyal medya hesabından kötü haberi duyurdu

Bu fotoğrafla birlikte babasına uzun bir veda mesajı yazan Selin Şekerci, şu ifadelere yer verdi:

- HOŞÇAKAL BABA! Bana kattığın her şey için çok teşekkür ederim. Hepsi için. Dönüp bakınca ne çok şey sayende oldu biliyor musun? Bilmiyorsun.