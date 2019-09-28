Selin Şekerci'nin acı günü sosyal medya hesabından kötü haberi duyurdu
Geçtiğimiz günlerde bir küs bir barışık olduğu Caner Cindoruk'tan ayrılan Selin Şekerci, babasını kaybettiğini duygusal bir mesajla duyurdu.
Son olarak Tv8'de yayınlanan Kızım dizisiyle sevenlerinin karşısına geçen Selin Şekerci babasını kaybetti. Genç oyuncu, bu haberi takipçilerine duyururken Instagram hesabından babasının fotoğrafını paylaştı.
Bu fotoğrafla birlikte babasına uzun bir veda mesajı yazan Selin Şekerci, şu ifadelere yer verdi:
- HOŞÇAKAL BABA! Bana kattığın her şey için çok teşekkür ederim. Hepsi için. Dönüp bakınca ne çok şey sayende oldu biliyor musun? Bilmiyorsun.
Tüm tokatlara hazırlıklı olmayı...
- Bil diye; sayende oyuncu oldum, çünkü herkes içimdekini görsün görsün de beni sevsin, sev istedim. Sayende güçlü bir kadın oldum bütün korkularımla baş edebilmeyi, tüm tokatlara hazırlıklı olmayı, yere düştüğümde yerden kalkmayı nasıl becereceğimi öğrendim.
Sana benzemekten korktuğum için...
- Öfkeyi, yerle bir etmeyi, ettikçe parçalananı ağlayarak izlediğimde öğrendim. Ve sana benzemekten korktuğum için bunlardan nasıl kurtulacağımı öğrendim. Sakinliği öğrendim.