Selin Şekerci yeni bir diziye mi başlıyor? O iddialara yanıt verdi
Son olarak Tv8 ekranlarında final yapan Kızım dizisinde 'Asu' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Selin Şekerci, yeni bir diziye başlayacağı yönündeki iddialarla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Kadın'ın başrol oyuncusu Caner Cindoruk aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Selin Şekerci, hakkında yapılan bir haber nedeniyle çılgına döndü.
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Haziran ayında başlayacağı iddia edilen bir dizisinin kadrosunda Furkan Andıç'la başrolü paylaşacağı yönündeki haberler Şekerci'yi çileden çıkardı.
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Oyuncu hakkında yapılan haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yalanladı.
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Şekerci, "Peki bundan şeyin haberi var mı? Eee şey bizim?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
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