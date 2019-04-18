Selin Şekerci ve Caner Cindoruk ayrıldı mı?
Bir süredir ilişki yaşayan ünlü oyuncu Selin Şekerci ve Caner Cindoruk çifti ayrıldıkları haberlerini yalanladı.
İlk kez temmuz ayında birlikte gittiklerini AVM'de görüntülenen ikili sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla aşklarını ilan ettiler.
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Caner Cindoruk kısa bir süre sonra sosyal medyasında paylaştığı bu fotoğraf ile aşklarını ilan etti.
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Birliktelikleri sürerken ikilinin soyal medyadan beraber fotoğraflarını silmeleri ayrıldıkları iddialarına sebep verdi. Caner Cindoruk'un kıskançlığı Selin Şekerci'yi bıktırdığı yönünde iddialar ortaya çıkarken Selin Şekerci'nin ''Caner'i bir daha görmek istemiyorum'' dediği söyleniyordu.
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Selin Şekerci ayrılık iddialarına, "Biz sosyal medyadaki fotoğraflarımızı altına gelen yorumlardan dolayı kaldırdık ve insanlar ''ayrıldılar'' dedi. Hayır, her şey yolunda. Biz çok iyiyiz" ifadelerini kullandı.
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