Selin Şekerci gönlünü Osman Yalın'a mı kaptırdı? Tehlikeli yakınlaşmanın detayları
Ünlü oyuncu Selin Şekerci İbrahim Selim ile kısa süren aşkından sonra gönlünü işletmeci Osman İlder Yalın'a kaptırdı.
Sunucu İbrahim Selim ile olan aşkı kısa süren 33 yaşındaki ünlü oyuncu Selin Şekerci'nin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.
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Ünlü oyuncunun ismi Dolunay Serter'in eski sevgilisi, kısa bir süre önce tanıştığı, işletmeci Osman İlder Yalın'la anılıyor.
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İddialara göre ikili bir ay önce Marmaris'in tatil beldesi Bozburun'da tanıştı.
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Bebek’te ‘Mangerie’ isimli mekânın sahibi olan Osman Yalın ve ünlü oyuncu Selin Şekerci arasında “tehlikeli bir yakınlaşma” söz konusu olmuş.
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