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Selin Şekerci gönlünü Osman Yalın'a mı kaptırdı? Tehlikeli yakınlaşmanın detayları

Selin Şekerci gönlünü Osman Yalın'a mı kaptırdı? Tehlikeli yakınlaşmanın detayları

Ünlü oyuncu Selin Şekerci İbrahim Selim ile kısa süren aşkından sonra gönlünü işletmeci Osman İlder Yalın'a kaptırdı.

Selin Şekerci gönlünü Osman Yalın'a mı kaptırdı? Tehlikeli yakınlaşmanın detayları

Sunucu İbrahim Selim ile olan aşkı kısa süren 33 yaşındaki ünlü oyuncu Selin Şekerci'nin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

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Selin Şekerci gönlünü Osman Yalın'a mı kaptırdı? Tehlikeli yakınlaşmanın detayları

Ünlü oyuncunun ismi Dolunay Serter'in eski sevgilisi, kısa bir süre önce tanıştığı, işletmeci Osman İlder Yalın'la anılıyor.

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Selin Şekerci gönlünü Osman Yalın'a mı kaptırdı? Tehlikeli yakınlaşmanın detayları

İddialara göre ikili bir ay önce Marmaris'in tatil beldesi Bozburun'da tanıştı. 

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Selin Şekerci gönlünü Osman Yalın'a mı kaptırdı? Tehlikeli yakınlaşmanın detayları

 Bebek’te ‘Mangerie’ isimli mekânın sahibi olan Osman Yalın ve ünlü oyuncu Selin Şekerci arasında “tehlikeli bir yakınlaşma” söz konusu olmuş.

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