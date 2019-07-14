Selin Şekerci bikinili görüntülendi! Aldığı kilolarla takipçilerine pes dedirtti
Son olarak Tv8 ekranlarında final yapan Kızım dizisinde 'Asu' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Selin Şekerci, kısa süre içerisinde aldığı kilolarlarla görenleri şaşırttı.
Sosyal medya hesaplarından şu sıralar tatilden paylaştığı pozlarlı takipçilerinin beğenisine sunan Selin Şekerci, bikinili görüntülenince aldığı kilolar ortaya çıktı. Kendisi gibi oyuncu sevgilisiyle Bodrum'da tatilde olan Şekerci, son haliyle takipçilerini adeta hüsrana uğrattı.
Kız arkadaşlarıyla Bodrum'da bir plajda görüntülenen oyuncu, denize kadar giderken kameralara yansıdı ancak denize girmeden geri döndü. Gün boyu güneşlenmeyi tercih eden Şekerci’nin, fazla kiloları da gözlerden kaçmadı.
Takipçileri kilo vermesini istedi: Sosyal medya hesabından 2 milyona yakın takipçisi bulunan Selin Şekerci, takipçileri tarafından kilo vermesi konusunda uyarı aldı.
Peki Selin Şekerci kimdir?: Selin Şekerci, 1 Haziran 1988 tarihinde İzmir, Karşıyaka’da doğmuştur. Babası Arap, annesi Azeri asıllıdır.