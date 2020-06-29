Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile sessiz sedasız evlendi
Seneler önce ATV Huzur Sokağı adlı dizide rol alan Selin Demiratar, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Ali Çebi ile evlendi.
ATV'De yayımlanan Huzur Sokağı adlı dizinin ardından uzun yıllar boyu ekranlardan uzak kalan Selin Demiratar, bir süredir beraber olduğu Mövenpick ve Le Meridien Etiler'in sahibi olan iş adamı Mehmet Ali Çebi ile aşk yaşıyor.
İlişkilerini basından uzak tutan çift, sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu. Günaydın'ın haberine göre, Demiratar ve Çebi çifti, Beykoz'da, iki aileden katılan kısıtlı sayıdaki davetli önünde kıyıldı.
Huzur Sokağı ve Acı Hayat gibi başarılı yapımlarda rol alan 37 yaşındaki Selin Demiratar ile Mehmet Ali Çebi arasında 10 yaş var. Öte yandan Çebi'nin daha önce yaptığı iki evlilikten iki çocuğu vardır.
Peki, Selin Demiratar kimdir?
Selin Demiratar, 20 Mart 1983 tarihinde Erzincan'da doğmuştur. Babasının mesleği bandocu Astsubay olduğu için Adana, Ankara, Antalya ve İstanbul gibi birçok şehirde yaşadı.