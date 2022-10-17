Selin Ciğerci'yi aldatan Gökhan Çıra'dan bomba itiraf: "Keşke aldatmasaydım, hamileyim dedi"
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile eski futbolcu Gökhan Çıra 2 kez dünya evine girip ayrılmıştı. Daha önce eski eşi Selin Ciğerci'yi aldattığını itiraf eden Gökhan Çıra ayrılık sonrası gönlünü Sedef Bekiroğlu'na kaptırmış ve başka bir kadına attığı mesajlar ifşalanmıştı. Yaptığı çarpıcı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen ünlü isim yine çok konuşulacak açıklamalarda bulunarak aldatma açıklamasına dair bir düzeltme yaptı.
Selin Ciğerci ile 2019 yılında evlenen ve geçtiğimiz yıl Eylül ayında sürpriz şekilde boşanan eski futbolcu Gökhan Çıra, eski eşiyle tekrar ilişki yaşamaya başlayarak 6 Mayıs'ta ikinci kez nikah masasına oturmuştu.
Selin Ciğerci ile olan ikinci evliliğini de geçtiğimiz günlerde sürpriz bir kararla noktalayan Gökhan Çıra, Ciğerci'yi aldattığını açıklamıştı. Eski futbolcu, kısa bir süre sonra da Sedef Bekiroğlu ile aşkını ilan ederek dikkatleri üzerine çekmişti.
İNTİHAR AÇIKLAMASI ÇOK KONUŞULMUŞTU
Selin Ciğerci ile deli dolu bir aşk yaşayan Gökhan Çıra'nın daha önce katıldığı Youtube programında yaptığı 'intihar' açıklaması çok konuşulmuştu. Çıra açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:
"Ben anne ve babama resti çektim. Selin'in de annesi istememişti. Annem Selin'le evleneceğimi duyduğunda hakkını helal etmedi. Babam bana 'gelme' dediğin o zaman kendimi öldürüyorum dedim. Ailemle Selin arasında kaldığımda intiharı düşündüm. Teyzemler Selin'i takip ettikleri için seviyorlarmış. Onlar anneme anlatınca tanıştı ve sevdi."
'ALDATMA' MESAJLARINI İFŞA ETTİ
Sosyal medyada Nil Buse Yılmaz adındaki bir kadın son olarak Sedef Bekiroğlu ile ilişki yaşayan Gökhan Çıra'nın kendisine attığı mesajlarını yayınlayarak eski futbolcuyu ifşa etti.