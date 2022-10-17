Selin Ciğerci'yi aldatan Gökhan Çıra'dan bomba itiraf: "Keşke aldatmasaydım, hamileyim dedi"

İNTİHAR AÇIKLAMASI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Selin Ciğerci ile deli dolu bir aşk yaşayan Gökhan Çıra'nın daha önce katıldığı Youtube programında yaptığı 'intihar' açıklaması çok konuşulmuştu. Çıra açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"Ben anne ve babama resti çektim. Selin'in de annesi istememişti. Annem Selin'le evleneceğimi duyduğunda hakkını helal etmedi. Babam bana 'gelme' dediğin o zaman kendimi öldürüyorum dedim. Ailemle Selin arasında kaldığımda intiharı düşündüm. Teyzemler Selin'i takip ettikleri için seviyorlarmış. Onlar anneme anlatınca tanıştı ve sevdi."