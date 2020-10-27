Selin Ciğerci'ye hapis istemiyle dava açıldı Özlem Parlu'nun üzerine yürümüştü

Selin Ciğerci, aylar önce bir mekanda eşi Gökhan Çıra'ya sosyal medya hesabı üzerinden mesaj atan Özlem Parlu ile karşılaşınca kendini tutamamıştı. Ciğerci, Parlu'nun üzerine yürümüş ve hakaretler savurmuştu. Parlu, Ciğerci'den şikayetçi oldu. Hakaret ve tehdit gerekçesiyle 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.