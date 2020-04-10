Selin Ciğerci'ye eşi Gökhan Çıra sürpriz yaptı Travis Scott ile Kylie Jenner'ı örnek aldı
Travis Scott'ın Kylie Jenner için yaptığını Selin Ciğerci için yapan Gökhan Çıra, evi kırmızı güllerle donattı. Selin Ciğerci, doğum günü sürprizine oldukça şaşırdı.
Sosyal medya fenomenliğinin yanı sıra birçok kişiye istihdam sağladığı bir kozmetik markasının sahibi olan Selin Ciğerci, bugün 36 yaşına girdi. Geçtiğimiz yıl dünyaevine girdiği futbolcu eşi Gökhan Çıra ise koronavirüs sebebiyle dışarda bir sürpriz ayarlayamayınca sürprizi eve getirdi.
Gökhan Çıra, salgın nedeniyle doğum gününü evde kutlamak zorunda olan eşi Ciğerci için evi kırmızı güllerle doldurdu. Dubleks evin tamamını kırmızı gül yapraklarıyla dolduran Çıra, bir de özel pasta yaptırdı.
Eşinin sürprizini sosyal medya hesabından paylaşan Selin Ciğerci, şunları söyledi:
"Bugün böyle uyanmak varmış çok şımardım mutlu oldum burada paylaşmak istedim iyi ki sizde varsanız DM'lerim nasıl güzel mesajlarla dolu güzel yorumlarınız ile dolu.''
''Allah'ım bu günler geride kalacak bunlar hepsi bir sınav moralimizi bozmayalım mutlu bir şekilde evimizde yaşayalım. Sizi seviyorum teşekkür ederim hemde çok iyi ki hayatımdasınız iyi ki hayatımdasın Gökhan Çıra"