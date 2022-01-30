Selin Ciğerci'nin transparan pantolonu kriz çıkardı yorum yağdı
Boşandığı eşi Gökhan Çıra ile yeniden barışan, fakat bu kez evliliği düşünmeyen Selin Ciğerci son günlerde instagram paylaşımları ile nefes kesiyor. Ayrılık sonrası üzüntüden çok kilo verdim diyen Selin Ciğerci, yeni haliyle yaptığı paylaşımlara yorum yağıyor. Transparan bir pantolon giyen Selin Ciğerci instagramı yıktı, kriz çıkardı
Instagram sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık takipçileriyle iletişim kuran Selin Ciğerci, eski eşi Gökhan Çıra ile boşandıktan sonra 14 kilo verdiğini belirtmişti. 2022 senesinin ilk günlerinde eski eşiyle tekrar barıştığı açıklayan Selin Ciğerci şimdilerde ise Instagram sayfasından paylaştığı karelerle sık sık gündeme geliyor.
Son dönemde verdiği kilolarla ve yeni imajıyla dikkat çeken Selin Ciğerci iddialı tarzıyla olay oldu.
Eski eşi Gökhan Çıra ile barışıp yeniden aşk yaşamaya başlayan Selin Ciğerci evlilik sorularına ise, “Şu an için evlilik düşünmüyoruz, sevgili olarak devam ediyoruz” yanıtını vermişti.
Sosyal medya sayfasını aktif bir şekilde kullanan Selin Ciğerci şimdi ise Instagram hesabından paylaştığı transparan pantolonuyla dikkat çekti.