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Selin Ciğerci'nin şikayetinden sonra Deniz Akkaya'ya hapis cezası! Polis her yer arayacak!

Selin Ciğerci'nin şikayetinden sonra Deniz Akkaya'ya hapis cezası! Polis her yer arayacak!

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile eşi Gökhan Çıra’ya mahkemenin tedbir kararına rağmen hakaret ettiği gerekçesiyle 3 günlük zorlama hapsine çarptırılan Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Karar sisteme düştükten hemen sonra Deniz Akkaya yakalanması durumunda 3 günlük hapis cezasını çekmek üzere cezaevine girecek.

Selin Ciğerci'nin şikayetinden sonra Deniz Akkaya'ya hapis cezası! Polis her yer arayacak!

Deniz Akkaya hakkında infaz savcılığına gitmediği için yakalama kararı çıkartıldı. Deniz Akkaya hapis cezasına itiraz etmiş ancak itirazı reddedilmişti.  Adliyeye kendisinin gelmesi durumunda infaz savcılığında hapis cezası için erteleme talebinde bulunabilir.

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Selin Ciğerci'nin şikayetinden sonra Deniz Akkaya'ya hapis cezası! Polis her yer arayacak!

Karar sisteme düştükten hemen sonra Deniz Akkaya tüm Türkiye çapında polis tarafından aranmaya başlanacak. 

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Selin Ciğerci'nin şikayetinden sonra Deniz Akkaya'ya hapis cezası! Polis her yer arayacak!

Yakalanması durumunda polis eşliğinde adliyeye getirilecek ve tutuklanarak 3 günlük hapis cezasını çekmek üzere cezaevine girecek. 

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Selin Ciğerci'nin şikayetinden sonra Deniz Akkaya'ya hapis cezası! Polis her yer arayacak!

Adliyeye kendisinin gelmesi durumunda infaz savcılığında hapis cezası için erteleme talebinde bulunabilir.

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