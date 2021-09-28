Selin Ciğerci'nin serveti duyanın ağzını açık bıraktı!
6 yıldır birlikte olduğu 2 yıllık eşi Gökhan Çıra'dan anlaşmalı olarak boşanan Selin Ciğerci'nin serveti duyanların ağzını açık bıraktı.
Selin Ciğerci ile 6 yıldır birlikte olduğu ve 2019 yılında evlendiği futbolcu Gökhan Cıra ile boşanmasının yankıları devam ediyor. Taşıyıcı annelik için başvuruda bulunduğunu söyleyen Selin Ciğerci'nin boşanma haberi günlerce konuşuldu. En büyük hayalim iyi bir anne olmak diyen Selin Ciğerci erkek olarak dünyaya geldi fakat cinsiyet değiştirme ameliyatı ile erkek oldu. Bebek Okan lakabıyla ünlenen isim, Selin adını aldı ve hayatına Selin Ciğerci olarak devam ediyor.
2019'da evlendiği Gökhan Çıra ile 10 Eylül 2021'de ayrılma kararı alan Selin Ciğerci son zamanlarla ayrılık ve mal bölüşme haberi ile sık sık gündem oluyor.
Çıra ile anlaşmalı olarak boşanan internet ünlüsü Selin Ciğerci'nin serveti dudak uçuklattı. Kendi markası olan ve sıkı çalışan Ciğerci'nin, Çıra ile ayrılmasının ardından malları bölüşeceği ortaya çıkmıştı.
Selin Ciğerci ile anlaşmalı olarak boşandığı Gökhan Çıra'nın 120 milyon dolarlık servetlerini paylaşacakları söylenmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan Ciğerci, servetlerinin 120 milyon dolardan daha fazla olduğunu ifade etti.
.