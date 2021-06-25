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Selin Ciğerci'nin saati ve terliği servet değerinde! Dudak uçuklatan fiyat

Selin Ciğerci'nin saati ve terliği servet değerinde! Dudak uçuklatan fiyat

Çeşme tatilinde görüntülenen Selin Ciğerci, servet değerindeki saat ve terliği iledikkat çekti. Ünlü internet fenomeni, takılarıyla dikkat çekti. Ciğerci, fiyatı tam tutturamayan magazin sayfalarına tek tek saatinin, yüzüğünün ve terliğinin fiyatını yazdı.

Selin Ciğerci'nin saati ve terliği servet değerinde! Dudak uçuklatan fiyat

Eşi Gökhan Çıra’yla Çeşme’de tatil yapan Selin Ciğerci, önceki gün Alaçatı’daki Roop adlı mekandan çıkarken görüntülendi. Çeşme tatilinde görüntülenen Selin Ciğerci, servet değerindeki aksesuarlarıyla dikkat çekti. Ciğerci’nin dev pırlanta yüzüğü 6 milyon 25 bin lira değerinde. 

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Selin Ciğerci'nin saati ve terliği servet değerinde! Dudak uçuklatan fiyat

Rolex marka saati de 3 milyon 165 liradan satılıyor.

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Selin Ciğerci'nin saati ve terliği servet değerinde! Dudak uçuklatan fiyat

Ayağındaki Hermes marka terliklerin fiyatı ise 7 bin lira.

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Selin Ciğerci'nin saati ve terliği servet değerinde! Dudak uçuklatan fiyat

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, aksesuarlarıyla ilgili çıkan haberlere düzeltme yaptı. Fiyatlarını tek tek kendisi yazdı. 

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