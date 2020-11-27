Selin Ciğerci'nin öpüşme pozları yayıldı Tolga Polat anlattı Gökhan Çıra'yı aldattı

Selin Ciğerci ile olan ilişkisini ve yaşadığı süreci anlatan Polat, birlikte çekilen fotoğraflarını da canlı yayında gösterdi. Tolga Polat açıklamaları şu şekilde yer aldı:

"Selin'le bir süre ilişkimiz oldu. Hatta Gökhan, Selin ile konuştuğumuzu öğrenmiş geldi mekan bastı, tehdit etti."