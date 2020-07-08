Selin Ciğerci'nin mayolu pozu olay! 'Kaymak gibi bembeyaz bir kadınım'

Selin Ciğerci açıklamasında ise "Sırf nasıl bronzlaştığımı göstermek için yıllar sonra ilk defa güneşlendim. Mayo izimi görüyorsunuz; kaymak gibi bembeyaz bir kadınım... Asla soyulma, kızarma, alerji ve sivilcelenme olmadı olamaz. Artık hiç bir yaz eskisi gibi olmayacak..." dedi.