Selin Ciğerci'nin mayolu pozu olay! 'Kaymak gibi bembeyaz bir kadınım'
Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile beraber Bodrum'da tatilin keyfini çıkarırken mayolu pozunu sevenleriyle paylaştı, bir de açıklama yaptı.
Koronavirüs salgını sürecinde İstanbul'da olduğu sıralar yaptığı harcamalarla gündemden düşmeyen koronavirüs tedbirlerinin kalkmasıyla da Bodrum'a giden giderken uçak kiralayan Selin Ciğerci, bu kez mayolu haliyle olay oldu.
Bodrum Gündoğan’da 2 milyon dolara yazlık satın alan Ciğerci hem işleriyle uğraşıyor hem de tatilin keyfini çıkarıyor. Ciğerci son olarak çıkardığı bronzlaştırıcı yağların ne kadar işe yaradığını göstermek için mayosunu giyip güneşlendi.
Selin Ciğerci açıklamasında ise "Sırf nasıl bronzlaştığımı göstermek için yıllar sonra ilk defa güneşlendim. Mayo izimi görüyorsunuz; kaymak gibi bembeyaz bir kadınım... Asla soyulma, kızarma, alerji ve sivilcelenme olmadı olamaz. Artık hiç bir yaz eskisi gibi olmayacak..." dedi.
Öte yandan Selin Ciğerci, koronavirüs korkusu nedeniyle tarifeli uçağa binmek yerine özel jet kiraladı. Ciğerci, 14 kişilik özel jeti kiralamak için 17 bin dolar (116 bin TL) ödedi.