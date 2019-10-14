Selin Ciğerci'nin evlilik cüzdanı fotoğrafı olay oldu Gökhan Çıra ile nişanlanmıştı
Gökhan Çıra ile nişanlanan Selin Ciğerci'nin evlilik cüzdanı fotoğrafı sosyal medyanın diline düştü.
Geçtiğimiz günlerde eski futbolcu Gökhan Çıra ile nişanlanan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, düğün telaşı içindeyken yaptığı bir paylaşımıyla herkesi güldürdü. Ekim sonu gibi nikah masasına oturması beklenen Ciğerci, sosyal medyanın diline düştü.
Nikah işlemlerini yaptırırken verdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan Selin Ciğerci, ''Ne olursa olsun evlenicem'' notunu düştüğü fotoğrafıyla takipçilerini kahkahalara boğdu.
Ciğerci, fotoğrafının açıklamasını ise şu sözlerle yaptı: "Bu aralar biraz fazla yoruldum da bugün de hastane, belediye derken evlilik cüzdanına foto lazım dediler onu da buldum gittim sabah da 7'de kalkmıştım yılmadım; ne olursa olsun inatla fotomu da çekilmeden evime dönmek istemedim yani... Süreç biraz yorucu..."
Fotoğrafı sosyal medyada diline düşüp çeşitli capsler yapılınca ise Ciğerci de kendisini, "Ahhahahahaah var ya ne mesajlar ne paylaşımlar var ne fotoymuş büyüttürüp eve asacağım. Kaynanamlar akrabalarım eve gelince ben..." diyerek tiye aldı.