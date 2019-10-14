Selin Ciğerci'nin evlilik cüzdanı fotoğrafı olay oldu Gökhan Çıra ile nişanlanmıştı

Ciğerci, fotoğrafının açıklamasını ise şu sözlerle yaptı: "Bu aralar biraz fazla yoruldum da bugün de hastane, belediye derken evlilik cüzdanına foto lazım dediler onu da buldum gittim sabah da 7'de kalkmıştım yılmadım; ne olursa olsun inatla fotomu da çekilmeden evime dönmek istemedim yani... Süreç biraz yorucu..."