Selin Ciğerci'nin erkek hali şaşırttı eşi Gökhan Çıra ile asker arkadaşı mı?
Selin Ciğerci ve futbolcu eşi Gökhan Çıra şu sıralar magazin basınının gündeminde. Sosyal medyada yayılan Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci asker arkadaşıydı iddiasının ardından herkes Selin Ciğerci'nin eski, erkek halini araştırmaya başladı. Selin Ciğerci ise iddialara kayıtsız kalamadı 'askerlik' açıklaması yaptı.
Çektiği videolar ve yaptığı paylaşımlar ile fenomen olan Selin Ciğerci ortaya atılan iddialar sonrasında eşi Gökhan Çıra ile birlikte magazin basınında olay oldu. Ortaya Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'nın asker arkadaşı olduğu, hatta orada tanıştıkları iddiası yayıldı, fitilin ucu ateşlendi ve sosyal medya karıştı.
Olaylar futbolcu Gökhan Çıra'nın Galatasaray ile yaptığı olaylı maçın ardından sosyal medya hesabında yayılan açıklamalarından sonra patladı.
Maç bitiminde ortalık savaş alanına döndü ve Gökhan Çıra 'eşimle bana gelene ben daha çok gelirim' ifadesini kullandı. Şunu da bilin. Beni sakın eşimle vurmaya kalkmayın. Ben eşimin ölene dek arkasındayım. Eşimle bana gelene ben daha çok gelirim. Bunu da böyle bilin. Erkek olan yüzüme konuşsun." diyen Çıra'nın açıklamalarının ardından gözler eşi Selin Ciğerci'ye ve erkek haline çevrildi.
Selin Ciğerci'den askerlik açıklaması: Çıkan iddialar üzerine kayıtsız kalamayan Ciğerci yeni bir açıklama yaptı.
Böyle bir saçmalık olamaz. Gökhan askere gitmedi. Ben de 19 yaşında rapor aldım ve askere gitmedim. Böyle muhabbetlerin içinde de olmak istemiyorum” dedi.