Selin Ciğerci'nin erkek hali şaşırttı eşi Gökhan Çıra ile asker arkadaşı mı?

Maç bitiminde ortalık savaş alanına döndü ve Gökhan Çıra 'eşimle bana gelene ben daha çok gelirim' ifadesini kullandı. Şunu da bilin. Beni sakın eşimle vurmaya kalkmayın. Ben eşimin ölene dek arkasındayım. Eşimle bana gelene ben daha çok gelirim. Bunu da böyle bilin. Erkek olan yüzüme konuşsun." diyen Çıra'nın açıklamalarının ardından gözler eşi Selin Ciğerci'ye ve erkek haline çevrildi.