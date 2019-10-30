Selin Ciğerci'nin düğünündeki ünlülere ateş püskürdü Kerimcan Kamal'dan olay sözler

Hiçbir ünlünün çıtı çıkmıyor?

- "Bu nasıl bir riya ki transseksüel şarkıcının düğününde görünmek için neredeyse tüm magazin dünyası akın ediyor? Ama LGBT yürüyüşünde cinsel özgürlüğü savunan insanlar sokakta dayaktan kırılırken, eşcinsel ya da değil hiçbir ünlünün çıtı çıkmıyor."