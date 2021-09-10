Selin Ciğerci'nin babası kimdir hangi giyim markasının sahibidir?
Son günlerin olaylı ismi Selin Ciğerci eşi Gökhan Çıra ile bugün anlaşmalı olarak boşanıyor. Bu haberin ardından birçok kişi Selin Ciğerci'nin hayatını eski, erkek hallerini araştırmaya başladı. 36 yaşında olan Selin Ciğerci cinsiyet değiştirmeden önce Bebek Okan adıyla ünlenmişti. Bakın Selin Ciğerci'nin anne, babası ve kardeşi kimdir?
Selin Ciğerci ile 6 yıldır birlikte olduğu ve 2019 yılında evlendiği futbolcu Gökhan Cıra ile bugün boşanıyor. Taşıyıcı annelik için başvuruda bulunduğunu söyleyen Selin Ciğerci'nin bu hamlesi şok etti. En büyük hayalim iyi bir anne olmak diyen Selin Ciğerci erkek olarak dünyaya geldi fakat cinsiyet değiştirme ameliyatı ile erkek oldu. Bebek Okan lakabıyla ünlenen isim, Selin adını aldı ve hayatına Selin Ciğerci olarak devam ediyor.
Peki Selin Ciğerci kimdir, kadın olmadan önce nasıl görünüyordu, eski hali nasıldı? İşte Selin Ciğerci'nin babası, annesi ve ailesi hakkında merak edilenler...
Cinsiyet değiştirmesiyle hayatının da değiştiğini söyleyen Selin Ciğerci, ilk kez babasına cinsiyet değiştirmek istediğini babasına söylemesiyle evden kovulduğunu sonrasında yalnız başına kaldığını, neler yaptığını ve babasıyla nasıl barıştığını şöyle anlatmıştı...
Babasının kendisine söylediklerini unutamadığını söyleyen Ciğerci, "Senden bir şey olmaz diyerek evden kovduğunu" söyledi.