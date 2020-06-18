Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik arabasını görünce Oflu Hoca Çetin Altay bakın ne dedi
NİŞANTAŞI'nda alışveriş yaptığı esnada Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
Oflu Hoca film serileri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Çetin Altay, Nişantaşı'nda bebeği için alışveriş yaparken kameraların objektiflerine takıldı. Tam o esnada ise bulunduğu yerde Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL değerindeki aracı duruyordu.
Basın mensuplarının röportajın yapıldığı yerin hemen yanında park etmiş bir şekilde duran Selin Ciğerci'nin 4 milyon değerindeki aracını göstermesi üzerine şaşkına dönen oyuncu şunları söyledi:
"Olabilir tabii onlar buraya uçak da indirse inanırım. Röportajdan sonra sizi havalimanına götüreyim de benim uçağı göstereyim. Onların arabası varsa benim de uçağım var."
Açıklamasının devamında koronavirüs salgınının kendisini çok zorladığını ifade eden Altay, "Çok zor zamanlardan geçiyoruz. Benim için 2 kat daha zordu çünkü evde bebek var. Maskesiz çıkmamaya ve hijyene çok önem veriyorum" şeklinde konuştu.
Öte yandan Selin Ciğerci'nin aracı Rolls-Royce marka oldukça lüks bir araç.