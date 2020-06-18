Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik arabasını görünce Oflu Hoca Çetin Altay bakın ne dedi

Basın mensuplarının röportajın yapıldığı yerin hemen yanında park etmiş bir şekilde duran Selin Ciğerci'nin 4 milyon değerindeki aracını göstermesi üzerine şaşkına dönen oyuncu şunları söyledi:

"Olabilir tabii onlar buraya uçak da indirse inanırım. Röportajdan sonra sizi havalimanına götüreyim de benim uçağı göstereyim. Onların arabası varsa benim de uçağım var."