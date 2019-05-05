Selin Ciğerci'den yıllar sonra gelen cinsiyet değişimi itirafı: Günah olduğunu...

Sosyal medyada geniş hayran kitlesine sahip olan ve Instagram hesabında 2 milyona yakın takipçisi bulunan Selin Ciğerci, İstanbul Havalimanına yapılan cami polemiğine katıldı. Yayınladığı videoda "Neden bu kadar zorunuza gitti?" diyerek cami yapımını eleştirenlere yanıt veren Selin Ciğerci, kişisel hayatı ile sorulan bir soruya da yanıt verdi.