Selin Ciğerci'den Seren Serengil Bircan Bali Deniz Akkaya'ya skandal itibar davası

Son zamanların en çok konuşulan ismi Selin Ciğerci, kendisini hedef alanlar hakkında harekete geçti. Söylemezsem Olmaz adlı magazin programında kendisini ve eşi Gökhan Çıra'yı hedef alan iftira niteliğinde yayınlar yaptıkları iddiasıyla dava açtı.