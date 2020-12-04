Selin Ciğerci'den Seren Serengil Bircan Bali Deniz Akkaya'ya skandal itibar davası
Selin Ciğerci, Söylemezsem Olmaz sunucuları Seren Serengil ve Bircan Bali'ye itibar davası açtı. Deniz Akkaya'yı da pas geçmedi.
Son zamanların en çok konuşulan ismi Selin Ciğerci, kendisini hedef alanlar hakkında harekete geçti. Söylemezsem Olmaz adlı magazin programında kendisini ve eşi Gökhan Çıra'yı hedef alan iftira niteliğinde yayınlar yaptıkları iddiasıyla dava açtı.
Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto ile programa konuk olarak katılan Deniz Akkaya’ya 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Hürriyet'in haberine göre dilekçede, davalıların Selin Ciğerci’nin hırsız olduğu, eşi Gökhan Çıra’yı aldattığı, aynı şekilde Çıra’nın da Ciğerci’yi aldattığı yönünde asılsız söylemlerde bulunarak onur ve itibarına saldırıda bulunduğu ifade edildi.
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde, Ciğerci’nin avukatı Şeyda Yıldırım şu iddialarda bulundu: