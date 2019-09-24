Selin Ciğerci'den Neslican Tay itirafı cenazesine gittiğinde şaşkına dönmüş
Nişanlısı Gökhan Çıra ile bir televizyon programına katılan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, kanser nedeniyle hayatını kaybeden Neslican Tay'ı düğününe davet ettiğini söyleyerek bilinmeyenleri anlattı.
Sosyal medyayı sıklıkla kullanan ve son dönemde yaptığı yardımlarla gündeme gelen Selin Ciğerci, Tv100'de katıldığı programda kazandığı sponsor ücretlerini dağıtacağını açıkladı. Öte yandan Ciğerci, kansere karşı umut dolu savaşıyla bilinen Neslican Tay'ın cenazesine gittiğinde yaşadığı şaşkınlığı anlattı.
Neslican ile sosyal medyadan tanıştığını belirten Ciğerci, tanışmalarını şu şekilde anlattı: "Neslican ile 20 gün önce konuştuk. Beni aradı ‘abla geliyor muyum düğüne’ dedi. Ben de ‘iyi olursan kesinlikle gel. Düğünde rahat edemezsen eve gel evde de görüşebiliriz’ dedim.
Cenazesinde yakın çevresinden kimse yoktu: "O da ‘yok abla halay bile çekeceğim’ dedi. Gülüştük… Sonra vefat haberini öğrendim. Cenazesine gittim. Yakın çevresinden kimse yoktu. Çalıştığı kanaldan ne bir müdürü ne de arkadaşı vardı. Bu durum çok üzücü..."
Gökhan'ı kulüpten kovmuşlardı: Öte yandan düğününe 300 kişi devam ettiğini belirten Ciğerci, şu ifadelere yer verdi: "Gökhan futbolcu. Benimle birlikte olduğu ortaya çıkınca kulüpten kovmuşlardı. Ben kime ne yapmışım. Şimdi Gökhan futbola geri döndü. Hem de kovulduğu kulübün başkanı geri aldı."