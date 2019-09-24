Selin Ciğerci'den Neslican Tay itirafı cenazesine gittiğinde şaşkına dönmüş

Cenazesinde yakın çevresinden kimse yoktu: "O da ‘yok abla halay bile çekeceğim’ dedi. Gülüştük… Sonra vefat haberini öğrendim. Cenazesine gittim. Yakın çevresinden kimse yoktu. Çalıştığı kanaldan ne bir müdürü ne de arkadaşı vardı. Bu durum çok üzücü..."