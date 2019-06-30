Selin Ciğerci'den bugüne kadar duyulmamış itiraflar!
Fenomen isim Selin Ciğerci, "Ameliyatımı Türkiye'nin en ünlü futbolcularından biri yaptırdı" diyerek çok konuşulacak bir itirafta bulundu.
Sosyal medyada 2 milyon takipçisi olan Selin Ciğerci, çok merak edilen özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Selin Ciğerci, cinsiyet değiştirme ameliyatını Türkiye'nin en ünlü futbolculardan birinin yaptırdığını söyledi.
Ayşe Arman'a konuşan Ciğerci, cinsiyet değiştirme operasyonu öncesinde yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi: Gerçek adım Hasan'dı, insanlar beni 'Bebek Okan' diye çağırırdı. 20'sine kadar kadın olma hayaliyle yaşadım. Ameliyata karar verdiğimde annem 'Yapma ne olur' dedi, babam 'Allah belanı versin, bir daha bu eve gelme' dedi.
Tezgahtarlık, korsan taksicilik derken Taksim- Şişli hattında çalışmaya başladım.
O yolda gördüğünüz insanlardan biri de bendim. Başka çarem yoktu.