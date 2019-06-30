Selin Ciğerci'den bugüne kadar duyulmamış itiraflar!

Ayşe Arman'a konuşan Ciğerci, cinsiyet değiştirme operasyonu öncesinde yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi: Gerçek adım Hasan'dı, insanlar beni 'Bebek Okan' diye çağırırdı. 20'sine kadar kadın olma hayaliyle yaşadım. Ameliyata karar verdiğimde annem 'Yapma ne olur' dedi, babam 'Allah belanı versin, bir daha bu eve gelme' dedi.