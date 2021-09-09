Selin Ciğerci'den boşanacağı eşi Gökhan Çıra'yla rekor mal paylaşımı
Selin Ciğerci Gökhan Çıra mal varlığı paylaşımı
2019'da dünyaevine giren Selin Ciğerci-Gökhan Çıra çiftinin, cuma günü Beykoz Adliyesi'nde boşanacağı öne sürüldü. Ciğerci, birkaç ay önce evlat edinmek istediklerini, bunun için yurt dışında başvuru yaptıklarını açıklamıştı.
2019 yılında nikah masasına oturan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci (37) ve futbolcu Gökhan Çıra (25) ile ilgili beklenmedik bir iddia ortaya atıldı.
Ünlü çiftin ayrılık kararı aldığı ve cuma günü Beykoz Adliyesi'nde boşanacağı ileri sürüldü.
Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra boşanma kararı aldı. Selin Ciğerci, boşanacakları yönünde çıkan haberleri, Posta Gazetesi'ne doğruladı. 2019 yılında nikah masasına oturan sosyal medya fenomeni ve kozmetik milyoneri Selin Ciğerci ile 2 yıllık eşi eski futbolcu Gökhan Çıra boşanma kararı aldı.