Selin Ciğerci'den annelik açıklaması! Babasıyla öğreteceğiz
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci anne olmaya hazırlanırken yaptığı açıklama ile gündeme oturdu.
Geçtiğimiz sene Ekim ayında Tuzlaspor'da forma giyen Gökhan Çıra ile nikah masasına oturan Selin Ciğerci annelikle ilgili yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ciğerci bu konudaki duygularını paylaştı.
111
Futbolcu Gökhan Çıra ile evli olan Selin Ciğerci, anne olmak için harekete geçmişti.
211
Futbolcu Gökhan Çıra ile geçen yıl evlenen Ciğerci, ikiz evlat sahibi olmaya hazırlanıyordu.
311
Her fırsatta anne olmak istediğini dile getiren Selin Ciğerci bebek sahibi olmak için işlemlere başladıklarını daha önce duyurmuştu.
411