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Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu sözünü tuttu fenomenlikten iş kadınlığına...

Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu sözünü tuttu fenomenlikten iş kadınlığına...

Sosyal medya fenomeniyken kendi markasını kurup iş kadını olan Selin Ciğerci, vergi rekortmeni oldu.

Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu sözünü tuttu fenomenlikten iş kadınlığına...

İlk olarak Asuman Krause'nin sunduğu Wipe Out programında ''Bebek Okan'' lakabıyla tanınan ardından cinsiyet değiştirip sosyal medya fenomenliğine soyunan Selin Ciğerci, o zamandan bu zamana büyük bir değişim yaşadı. 

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Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu sözünü tuttu fenomenlikten iş kadınlığına...

Hem özel hayatında hem de iş hayatında büyük adımlar atan Selin Ciğerci, sosyal medya fenomeniyken bir anda kendi kozmetik markasını piyasaya sürdü. Fenomenlikten iş kadınlığına adım atan Ciğerci, 7 milyon 168 bin TL vergi ile iş kadınları sıralamasında ilk 20'ye girdi.

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Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu sözünü tuttu fenomenlikten iş kadınlığına...

Kendi kozmetik markasını kurduktan sonra 'Vergi rekortmeni olacağım' diye iddialı bir açıklama yapan Selin Ciğerci sözünün arkasında durdu. 

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Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu sözünü tuttu fenomenlikten iş kadınlığına...

Markasıyla büyük başarı yakalayan Selin Ciğerci, 7 milyon 168 bin TL vergi ödeyerek Türkiye'nin iş kadınları sıralamasında ilk 20'ye girdi.

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