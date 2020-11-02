Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'dan takdirlik hareket! Kazançlarının yarısı AKUT'un olacak
Selin Ciğerci ve futbolcu eşi Gökhan Çıra, İzmir'de yaşanan deprem sonrası Kasım ayı boyunca kazançlarının bir kısmını AKUT'a bağışlayacaklarını duyurdular.
Kendi kozmetik firmasıyla meşgul olan Selin Ciğerci sosyal medya hesabından İzmir için duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
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Gökhan Çıra ile evlenen giren Selin Ciğerci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kasım ayı boyunca markalarının indirimde olacağını ve gelirlerinin bir kısmını AKUT'a bağışlayacaklarını duyurdu.
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Gökhan Çıra ile evlenen giren Selin Ciğerci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerinin beğenisini topladı.
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Selin Ciğerci paylaşımında; "Tek yürek olmamız gereken bu zamanda fiyatlarımızı yarı yarıya indirdik ve kazancımızın bir kısmını Kasım ayı boyunca AKUT'a bağışlıyoruz." notunu düştü.
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