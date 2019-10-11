Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra nişanlandı kahvenin için tuz yerine bakın ne koydu

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci, iki senedir bir küs bir barışık sevgilisi edki futbolcu Gökhan Çıra ile dünyaevine girmek için ilk adımı attı. Yakın zamanda nikah masasına oturacak çift, dün akşam nişanlandı. Ciğerci, bu mutluluğu takipçileriyle paylaşmaktan da geri kalmadı.