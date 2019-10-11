Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra nişanlandı kahvenin için tuz yerine bakın ne koydu
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra, evlilik için ilk adımı attı.
Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci, iki senedir bir küs bir barışık sevgilisi edki futbolcu Gökhan Çıra ile dünyaevine girmek için ilk adımı attı. Yakın zamanda nikah masasına oturacak çift, dün akşam nişanlandı. Ciğerci, bu mutluluğu takipçileriyle paylaşmaktan da geri kalmadı.
Yakın arkadaşları ve ailesinin katıldığı törenle nişanlanan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın mutlulukları gözlerinden okunurken sosyal medyadan ikiliye birçok tebrik mesajı geldi.
Selin Ciğerci, nişana hazırlık sürecini de sosyal medya hesabından paylaşırken sevgilisi Gökhan Çıra'ya da bir mesaj vererek bu fotoğrafını ''Hazırlandım bekliyorum seni'' notuyla paylaştı.
İsteme törenlerinin vazgeçilmezi olan damat kahvesine tuz koyma adetinde ise Selin Ciğerci, bir değişiklik yaparak tuz yerine bal koydu. Gökhan Çıra'nın kahveyi içtiği anlar da objektiflere yansıdı.