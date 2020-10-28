Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti evlilik yıl dönümlerini kutladı!
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Selin Ciğerci adından söz ettirmeye devam ediyor. Ciğerci, Instagram hesabından eşi Gökhan Çıra’ya romantik bir mesajla seslendi.
Sosyal medya fenomeni ve kozmetik markası sahibi Selin Ciğerci, 6 yıllık beraberliğinin sonunda Galatasaray’ın eski futbolcusu Gökhan Çıra ile dünya evine girdi.
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28 Ekim 2019 tarihinde nikah masasına oturan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, evliliklerinin ilk yılını kutladı.
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Birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiren çift yeni bir romantizme imza attı. Evliliklerinin ilk yılını kutlayan Selin Ciğerci’nin duygusal mesajı takipçilerinden tam not aldı.
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Güne mutlu bir şekilde başladığını ifade eden Ciğerci evlilik yıl dönümü kutlaması için yaptığı paylaşımda hem sevenlerine hem de eşi Gökhan Çıraya seslendi.
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