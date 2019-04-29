Selin Ciğerci sevgilisinin 'çıra'sını yaktı! Ayrılıyorlar mı?

Selin Ciğerci sevgilisinin 'çıra'sını yaktı! Ayrılıyorlar mı?

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile futbolcu nişanlısı Gökhan Çıra'dan şok ayrılık hamlesi geldi. Evlilik hazırlığı yapan çift, kafa karıştırdı.

Selin Ciğerci sevgilisinin 'çıra'sını yaktı! Ayrılıyorlar mı? - Sayfa 1

Geçtiğimiz aylarda nişanlanan ve evlilik yolunda ilerleyen sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra Instagram paylaşımlarından dolayı 'ayrılıyorlar mı' sorularını akıllara getirdi.

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Selin Ciğerci sevgilisinin 'çıra'sını yaktı! Ayrılıyorlar mı? - Sayfa 2

2 yıldır doludizgin giden Ciğerci ve Çıra aşkına nazar değdi. İkili, sosyal medya hesaplarından birlikte çekilen karelerini kaldırarak takipçilerini şaşırttı. 

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Selin Ciğerci sevgilisinin 'çıra'sını yaktı! Ayrılıyorlar mı? - Sayfa 3

Selin Ciğerci konuyla ilgili bizzat açıklama yapmazken, sosyal medya paylaşımlarıyla gönderme yaptı.

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Selin Ciğerci sevgilisinin 'çıra'sını yaktı! Ayrılıyorlar mı? - Sayfa 4

Ciğerci, "Bazen kendi kısmetini kendin belirler, kaderine ona göre yön verirsin demişler... Doğru" notunu düştü.

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