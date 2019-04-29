Selin Ciğerci sevgilisinin 'çıra'sını yaktı! Ayrılıyorlar mı?
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile futbolcu nişanlısı Gökhan Çıra'dan şok ayrılık hamlesi geldi. Evlilik hazırlığı yapan çift, kafa karıştırdı.
Geçtiğimiz aylarda nişanlanan ve evlilik yolunda ilerleyen sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra Instagram paylaşımlarından dolayı 'ayrılıyorlar mı' sorularını akıllara getirdi.
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2 yıldır doludizgin giden Ciğerci ve Çıra aşkına nazar değdi. İkili, sosyal medya hesaplarından birlikte çekilen karelerini kaldırarak takipçilerini şaşırttı.
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Selin Ciğerci konuyla ilgili bizzat açıklama yapmazken, sosyal medya paylaşımlarıyla gönderme yaptı.
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Ciğerci, "Bazen kendi kısmetini kendin belirler, kaderine ona göre yön verirsin demişler... Doğru" notunu düştü.
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