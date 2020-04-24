Selin Ciğerci 'Sansürsüz' programındaki itiraflarıyla olay! 'Bu her gün aklımda'
Selin Ciğerci, YouTube'da yayımlanan 'Sansürsüz' programında itirafları art arda yaptı. Bir evladı olmasını çok istediğini ise bakın nasıl dile getirdi.
Selin Ciğerci, YouTube'da yayımlanan ''Sansürsüz'' programının ikinci bölümünde yaptığı itiraflarıyla adından söz ettirdi. Sosyal medya fenomenliğinden iş kadını olma yolunda ilerleyen Ciğerci, tüm sorulara samimiyetle cevap verdi, birbirinden olay itiraflar yaptı.
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Cinsiyet değiştirmeyi tercih eden Selin Ciğerci'ye bir kişi, "Hiç aklından geçmiyor mu? Keşke doğurganlık özelliğim olsaydı, bir evladım olsaydı diye” sorusunu sordu. Ciğerci'yi bu soru duygulandırdı.
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''Bu her gün aklımda olan bir şey ama maalesef öyle bir özelliğim yok. Şu anda bak ezan okunuyor, Allah olmayanlara, çok isteyenlere gerçekten versin.''
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Ciğerci kendini kıskananlara da "kimsenin kocasını elinden alacak değilim ya? Ben anlamam bu onların problemi" yanıtını verdi.
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