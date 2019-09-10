Selin Ciğerci okulun ilk günü kızını bırakıp giden Şeyma Subaşı'na sert çıktı!
Fenomen Selin Ciğerci, okulun ilk günü kızını yalnız bırakıp tatile giden Şeyma Subaşı'na sert çıktı.
Acun Ilıcalı ile boşanan ortak çocukları olan Şeyma Subaşı, okulun ilk günü kızı Melisa'yı bırakıp İtalyan sevgilisi DJ Senia Guido ile tatile çıkınca takipçileri tarafından eleştirilmişti. Subaşı'na bir eleştiri de sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'den geldi.
Cinsiyet değiştirme operasyonu geçirdiği için doğal yollarla çocuk sahibi olamayan ve her fırsatta bu konudan dolayı ne kadar üzüldüğünü dile getiren Ciğerci, Şeyma'nın sevgilisiyle çıktığı tatilde çektirdiği bikinili pozu üzerine sert çıktı.
Selin Ciğerci, Şeyma Subaşı için "Bugün evladının ilk okul günü olup tatile giden annelerde var" yorumunu yaptı.
Çoğu kullanıcıdan benzer yorumlar alan Subaşı'nın kızı Melisa, aslında ilkokul birinci sınıfa geçtiğimiz pazartesi günü başladı. Şeyma Subaşı da o gün kızıyla çekilen bir fotoğrafı ''Kabul edin Melisa resmen gözünüzün önünde büyüdü.. Ve simdi ilk okula başladı Bütün öğrencilere okullarında başarılaaarr'' notu ile paylaştı.