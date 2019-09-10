Selin Ciğerci okulun ilk günü kızını bırakıp giden Şeyma Subaşı'na sert çıktı!

Cinsiyet değiştirme operasyonu geçirdiği için doğal yollarla çocuk sahibi olamayan ve her fırsatta bu konudan dolayı ne kadar üzüldüğünü dile getiren Ciğerci, Şeyma'nın sevgilisiyle çıktığı tatilde çektirdiği bikinili pozu üzerine sert çıktı.