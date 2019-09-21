Selin Ciğerci Neslican Tay ile mesajlarını yayınladı yürekleri burktu
Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci, Neslican Tay ile mesajlarını yayınladı.
Dördüncü kez kansere yakalanan Neslican Tay'ın ölümü herkesin yüreğini dağlarken Selin Ciğerci'nin Neslican ile konuşmalarını yayınlayıp, yazdığı notla herkesi duygulandırdı.
Ölüm haberini alan sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci, Neslican ile olan konuşmasının ekran görüntüsünü paylaşarak altına şu duygusal notu yazdı:
"Söz vermiştin bana 'İyi olacağım buluşacağız beni izlemeye gelecektin sohbet edecek, dedikodu yapacağız düğünüme gelecektin şuan çok üzgünüm mekanın cennet olsun güzel kız hayat doluydun ablam."
Mücadelen çok güzeldi Neslican
Tümörden sol bacağını kaybeden Neslican Tay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tüm hastalara örnek olmuş ve binlerce kişinin gözdesi haline gelmişti. Geçtiğimiz günlerde paylaştığı video ile durumunun ağırlaştığını duyuran Neslican Tay, dün akşam yaşam mücadelesini kaybetti. Tay, yarın öğle namazına müteakip Rize'de toprağa verilecek.