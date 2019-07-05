Selin Ciğerci mayolu pozuyla meydan okudu! Futbolcu sevgilisinden yorum gecikmedi!
Son olarak Ayşe Arman ile yaptığı röportajdaki açıklamaları ile adından söz ettiren Selin Ciğerci, bikinili fotoğrafını ''18'liklere taş çıkartırım'' diyerek paylaştı.
Ayşe Arman'a verdiği röportajın ardından açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düşen Selin Ciğerci'nin cinsiyet değiştirme ameliyatını Türkiye'den çok ünlü bir futbolcunun yaptırdığını söylemesi olay yaratmıştı. Ciğerci, açıklamalarının ardından hız kesmeden sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam ediyor.
Son olarak futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra ile Bodrum'da tatilin keyfini çıkarırken görüntülenen Selin Ciğerci, bu sefer mayolu fotoğrafını kendisi sosyal medya hesabından paylaştı.
Selin Ciğerci, sosyal medya hesabından mayolu pozunu, ''18'liklere taş çıkartırım hayatım, yorum yapmayan kıskanmıştır, beğenmek ve yorum yapmak zorundasın, emek var'' notuyla paylaşarak genç kızlara meydan okudu.
Ekim ayında evelenecekleri konuşulan Selin Ciğerci'nin sevgilisi Gökhan Çıra'da Ciğerci'nin mayolu fotoğrafına yorum yapmadan geçemedi. Çıra, sevgilisinin fotoğrafının altına, ''Ölürüm güzelliğine'' yazarak kalp emojisi koydu.