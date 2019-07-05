Selin Ciğerci mayolu pozuyla meydan okudu! Futbolcu sevgilisinden yorum gecikmedi!

Ayşe Arman'a verdiği röportajın ardından açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düşen Selin Ciğerci'nin cinsiyet değiştirme ameliyatını Türkiye'den çok ünlü bir futbolcunun yaptırdığını söylemesi olay yaratmıştı. Ciğerci, açıklamalarının ardından hız kesmeden sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam ediyor.