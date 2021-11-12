Selin Ciğerci lüks rezidansa taşındı aylık kirası aidatı servet değerinde

2019 yılında görkemli bir düğünle evlenen iş kadını ve fenomen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, eylül ayında tek celsede boşandı. Mal varlıklarını ikiye bölen çift, ortaklaşa kurdukları işlerine de beraber devam etme kararı aldı. Hayatında radikal değişiklikler yapan Ciğerci, Beykoz'daki villasından taşındı.