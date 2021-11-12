Selin Ciğerci lüks rezidansa taşındı aylık kirası aidatı servet değerinde
Selin Ciğerci, Eylül ayında boşandığı Gökhan Çıra ile yaşadığı Beykoz'daki villasından lüks bir rezidansa taşındı. Ciğerci'nin yeni evinin kirası 80 bin TL, aidatı ise 10 bin TL.
2019 yılında görkemli bir düğünle evlenen iş kadını ve fenomen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, eylül ayında tek celsede boşandı. Mal varlıklarını ikiye bölen çift, ortaklaşa kurdukları işlerine de beraber devam etme kararı aldı. Hayatında radikal değişiklikler yapan Ciğerci, Beykoz'daki villasından taşındı.
TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre, Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile yaşadığı Beykoz'daki villasını 57 milyon TL'ye satışa çıkardı.
Zincirlikuyu'daki bir rezidansa taşınan Ciğerci'nin ev kirası ortaya çıktı. 3+1 eve taşınan ünlü ismin aylık kirası 80 bin, aidatı ise 10 bin TL.
Ani bir şekilde evliliklerini bitiren Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci, önceki akşam bir mekanda karşılaştı.