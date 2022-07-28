Selin Ciğerci kötü haberi sosyal medyadan duyurdu! Gökhan Çıra ile iki kez denedik...

Kurduğu kozmetik markası ile kısa zamanda hafızalara kazınan, imaj değişikliği ile adından söz ettiren sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci kendisinden 12 yaş küçük sevgilisi Gökhan Çıra ile nikah masasına oturmuş, çift geçtiğimiz eylül ayında 15 dakika içinde hızlı bir şekilde boşanarak yollarını ayırmıştı. Birbirinden ayrı kalamayan ikili dört ay sonra tekrar bir araya gelmişti. 16 Mayıs'ta tekrar mutluluğa evet diyen çift, bayramda birbirlerini takipten çıkıp, ayrı ayrı tatil yapmıştı ki Ciğerci'den flaş bir ayrılık açıklaması geldi. Ünlü fenomen sosyal medyadan yaptığı paylaşımla eşi Gökhan Çıra ile ayrılacaklarını takipçilerine duyurdu. Ciğerci paylaşımında Evlilik, eş olmak, aile kurmak... Hepsi en sevdiğim değerler. İki kez denedik. Olmadı" dedi. İşte haberin detayları