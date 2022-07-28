Selin Ciğerci kötü haberi sosyal medyadan duyurdu! Gökhan Çıra ile iki kez denedik...
Sosyal medya fenomeni olarak tanınan, verdiği 13 kilonun yanı sıra imaj değişikliği ile gündeme gelen Selin Ciğerci sevgilisi Gökhan Çıra ile nikah masasına oturmuş, çift geçtiğimiz eylül ayında yollarını ayırmıştı. Mayıs ayında tekrar dünya evine giren ikili geçtiğimiz bayramda birbirlerini takipten çıkmış, ayrı ayrı tatil yapmıştı ki çok geçmeden Ciğerci yaptığı paylaşımla sosyal medyadan kötü haberi duyurdu. "İki kez denedik, olmadı" diyen Ciğerci ile Gökhan Çıra ikinci kez boşanıyorlar...
Kurduğu kozmetik markası ile kısa zamanda hafızalara kazınan, imaj değişikliği ile adından söz ettiren sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci kendisinden 12 yaş küçük sevgilisi Gökhan Çıra ile nikah masasına oturmuş, çift geçtiğimiz eylül ayında 15 dakika içinde hızlı bir şekilde boşanarak yollarını ayırmıştı. Birbirinden ayrı kalamayan ikili dört ay sonra tekrar bir araya gelmişti. 16 Mayıs'ta tekrar mutluluğa evet diyen çift, bayramda birbirlerini takipten çıkıp, ayrı ayrı tatil yapmıştı ki Ciğerci'den flaş bir ayrılık açıklaması geldi. Ünlü fenomen sosyal medyadan yaptığı paylaşımla eşi Gökhan Çıra ile ayrılacaklarını takipçilerine duyurdu. Ciğerci paylaşımında Evlilik, eş olmak, aile kurmak... Hepsi en sevdiğim değerler. İki kez denedik. Olmadı" dedi. İşte haberin detayları
İkinci kez evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti ilişkileriyle magazin gündemini en çok meşgul eden çiftler arasında yer alıyor.
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın evlilikleri magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri.
Ciğerci kendisinden 12 yaş küçük olan Çıra ile evliliğini 9 Eylül'de bitirmişti. Ancak ikili ayrılığı sadece 4 ay dayanabilmişti.