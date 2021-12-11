Selin Ciğerci kesenin ağzını açtı: 13 milyon TL'ye araba aldı!

HaberTürk'te yer alan habere göre, geçtiğimiz yıl 5 milyon TL değerinde bir Rolls-Royce satın alan Ciğerci, otomobilini yeniledi. Ciğerci, bu kez Rolls-Royce model aracı için 13 milyon TL ödedi. Ünlü ismi, Türkiye'de sadece bir adet olan aracını özel olarak tasarlattı.