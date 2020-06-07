Selin Ciğerci ikiz bebek annesi olacak! Paylaşımına beğeniler yağdı

"Sizden nefret edenlerin, bir bardak suya muhtaç olmanızı isteyenlerin, o kötü enerjilerini, nefret duygularını pozitif bir hale getirebiliyorsanız onlar nefret ettikçe kıskandıkça daha güçlü olabiliyorsanız ne mutlu size... Kazandıklarınız mal mülk onları rahatsız edecek size mutluluk verecektir"