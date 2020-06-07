Selin Ciğerci ikiz bebek annesi olacak! Paylaşımına beğeniler yağdı
Gökhan Çıra ile dünyaevine giren Selin Ciğerci, anne olmak için taşıyıcı anne yoluyla evlat sahibi olmak için harekete geçen Ciğerci, son paylaşımdaki notuyla da dikkat çekti.
Geçtiğimiz yıl futbolcu Gökhan Çıra ile görkemli bir düğüne ile dünyaevine giren sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, anne olmak için harekete geçti ve taşıyıcı annelik yoluyla bebek sahibi olmaya hazırlanıyor.
Selin Ciğerci, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Benim inşallah ikiz çocuklarım olacak. Beni sevenler bana dua etsin. Başka bir şey istemiyorum" demişti.
Ciğerci son dönemlerde kendi markasıyla ilgileniyor ve yoğunluğuyla dikkat çekiyor. Kendisine gelen kötü eleştiri ve yorumlarla ilgili paylaşım yapan Ciğerci'ye beğeni yağdı. Ciğerci yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Sizden nefret edenlerin, bir bardak suya muhtaç olmanızı isteyenlerin, o kötü enerjilerini, nefret duygularını pozitif bir hale getirebiliyorsanız onlar nefret ettikçe kıskandıkça daha güçlü olabiliyorsanız ne mutlu size... Kazandıklarınız mal mülk onları rahatsız edecek size mutluluk verecektir"