Selin Ciğerci helikopter kiraladı harcadığı paraya dair çarpıcı açıklama geldi
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, helikopter kiraladı Marmaris'e uçtu. Harcadığı parayla dudak uçuklatan Ciğerci, haberleri tiye aldı.
Sosyal medya fenomenliğinden iş kanı haline gelen Selin Ciğerci geçtiğimiz günlerde bir helikopter kiraladı. Marmaris'e tatile giden Ciğerci, iddialara göre, helikopter kiralamak için 27 bin lira harcadı.
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Helikopter kiralaması ve harcadığı parayla adından söz ettiren Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile Etiler'de kameraların objektifine takıldı. Birlikte akşam yemeği yediklerini söyleyen Ciğerci, çarpıcı açıklamalarda bulundu:
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''27 bin lira değil daha fazla. 100 milyon dolar falan… Ben influencer’ım. Ben bir şeyi paylaşabilirim. Bunda ayıp bir şey yok.''
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''Belki reklam karşılığı da yapıyor olabilirim. Nasıl televizyonlarda bir proje başlarken sponsorlar oluyor. Onun gibi…''
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