Selin Ciğerci hedefini koydu yeni sektöre el attı artık dünyaya açılacak
Selin Ciğerci, sosyal medya fenomenliğinden iş kadınlığına adım atmıştı. Şimdilerde yeni bir sektöre adım atacak olan Ciğerci, dünyaya açılmayı planlıyor.
İlk olarak sosyal medya hesabı Instagram'da fenomen haline gelen ardından reklamlarla kendi kozmetik markasını kuran Selin Ciğerci, artık paraya para demiyor. Ciğerci, harcadığı paralarla adından söz ettirirken şimdilerde işlerini daha da büyütmeye karar verdi.
Ciğerci, kozmetik ürünlerinin yanı sıra adını taşıyan güzellik salonları açmaya başlayacak. Kadınlara istihdam sağlamayı hedefleyen Ciğerci, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Azerbaycan ve Dubai'ye de bayilik verecek.
Güzellik salonu projesini sosyal sorumlulukla birleştiren fenomen ve iş kadını Ciğerci, gelirin bir kısmını kimsesiz çocuklara bağışlayacak.
Ciğerci, geçtiğimiz hafta da kiraladığı helikopter ile adından söz ettirdi. Marmaris'e tatile gitmek için helikopter kiralayan ünlü fenomenin helikopteri 27 bin liraya kiraladığı iddia edildi.