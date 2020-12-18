Selin Ciğerci hastaneden paylaştı 'Estetik yaptırdım diyebiliriz ama olmalıydım'
Selin Ciğerci, sosyal medya hesabından hastanede olduğunu paylaştı. Ciğerci, estetik yaptırdığını söyledi.
Sosyal medya fenomeniyken iş insanı haline gelen Selin Ciğerci, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Son olarak Ciğerci, Instagram hesabından hastanede olduğuna dair bir paylaşım yaptı.
Hastane odasından paylaşım yapan Selin Ciğerci hayranlarını korkuttu. Ciğerci paylaşımına, "Dün bir operasyon geçirdim çok şükür yavaş yavaş kendime geleceğim. Bugün de yarın da hastanede yatacağım. Estetik de diyebiliriz ama olmam gerekiyordu. Allah'ın izniyle toparlanıp geleceğim" yazdı.
Herkes Selin Ciğerci'nin geçirdiği ameliyatın ne olduğunu merak etti.
Selin Ciğerci: 1984 yılın dünyaya geldi. Baba tarafı Konya, anne tarafı ise Kastamonulu'dur.