Selin Ciğerci hastaneden paylaştı 'Estetik yaptırdım diyebiliriz ama olmalıydım'

Hastane odasından paylaşım yapan Selin Ciğerci hayranlarını korkuttu. Ciğerci paylaşımına, "Dün bir operasyon geçirdim çok şükür yavaş yavaş kendime geleceğim. Bugün de yarın da hastanede yatacağım. Estetik de diyebiliriz ama olmam gerekiyordu. Allah'ın izniyle toparlanıp geleceğim" yazdı.