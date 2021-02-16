Selin Ciğerci Gökhan Çıra'nın doğum gününü bakın nasıl kutladı kriz atlatıldı

Selin Ciğerce ve Gökhan Çıra, geçtiğimiz aylarda skandal bir aldatma hikayesiyle magazin gündemini bir hayli oyaladı. Her iki tarafta bu olayın yalan olduğunu dile getirdi ve evlilikteki kriz atlatıldı. Selin Ciğerci, Gökhan Çıra'nın 25. yaş gününü sürpriz bir pastayla kutladı.