Selin Ciğerci Gökhan Çıra'nın doğum gününü bakın nasıl kutladı kriz atlatıldı
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, evliliklerinde aldatma krizini aştı. Ciğerci, eşi Çıra'nın doğum gününü romantik mesajı ve fotoğraflarla kutladı.
Selin Ciğerce ve Gökhan Çıra, geçtiğimiz aylarda skandal bir aldatma hikayesiyle magazin gündemini bir hayli oyaladı. Her iki tarafta bu olayın yalan olduğunu dile getirdi ve evlilikteki kriz atlatıldı. Selin Ciğerci, Gökhan Çıra'nın 25. yaş gününü sürpriz bir pastayla kutladı.
Pastanın üzerine, "İyi ki doğdun kocişkom" yazdıran Selin Ciğerci, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderisine şu notu düştü:
''Konu başka bir şey olsa buraya sayfa sayfa yazarım, içimi dökerim ama konu sen olunca yazacak bir şey bulamıyorum kocişkom.''
''Toplam benimle şu ölümlü dünyada beraber üflediğimiz 7. doğum günü pastan. Seni o kadar çok seviyorum ki... İyi ki varsın dünyiş... Allah herkese nasip etsin sevdiği insanla yaş almayı...''
Çıra da eşine, "Ömrüm benim... Geleceğim, her şeyim... Her zaman yan yana yıllarımız olur inşallah" sözleriyle yanıt verdi.