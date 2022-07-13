Selin Ciğerci-Gökhan Çıra İlişkisinde flaş iddia! Bayramda yaşanan sürpriz gelişme akıllara o soruyu getirdi

Kurduğu kozmetik markası ile kısa zamanda adından söz ettiren, verdiği 13 kilo ile gündeme gelen sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci kendisinden 12 yaş küçük sevgilisi Gökhan Çıra ile nikah masasına oturmuş, çift geçtiğimiz eylül ayında 15 dakika içinde hızlı bir şekilde boşanarak yollarını ayırmıştı. Birbirinden ayrı kalamayan ikili dört ay sonra tekrar bir araya gelmişti. 16 Mayıs'ta tekrar mutluluğa evet diyen çift, bayramda birbirlerini takipten çıktı, ayrı ayrı tatil yaptı. Yaşanan bu sürpriz gelişme tekrar ayrıldılar mı iddiasını gündeme taşıdı... İşte tüm detayları..