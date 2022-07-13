Selin Ciğerci-Gökhan Çıra İlişkisinde flaş iddia! Bayramda yaşanan sürpriz gelişme akıllara o soruyu getirdi
Sosyal medya fenomeni olarak tanınan, verdiği 13 kilo ile gündeme gelen Selin Ciğerci sevgilisi Gökhan Çıra ile nikah masasına oturmuş, çift geçtiğimiz eylül ayında yollarını ayırmıştı. Birbirinden ayrı kalamayan ikili dört ay sonra tekrar bir araya gelmişti. Mayıs ayında tekrar dünya evine giren çift, bayramda birbirlerini takipten çıktı, ayrı ayrı tatil yaptı. Bu hamle ayrıldılar mı iddiasını akıllara getirdi...
Kurduğu kozmetik markası ile kısa zamanda adından söz ettiren, verdiği 13 kilo ile gündeme gelen sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci kendisinden 12 yaş küçük sevgilisi Gökhan Çıra ile nikah masasına oturmuş, çift geçtiğimiz eylül ayında 15 dakika içinde hızlı bir şekilde boşanarak yollarını ayırmıştı. Birbirinden ayrı kalamayan ikili dört ay sonra tekrar bir araya gelmişti. 16 Mayıs'ta tekrar mutluluğa evet diyen çift, bayramda birbirlerini takipten çıktı, ayrı ayrı tatil yaptı. Yaşanan bu sürpriz gelişme tekrar ayrıldılar mı iddiasını gündeme taşıdı... İşte tüm detayları..
Flaş iddia
Geçtiğimiz mayıs ayında ikinci kez nikah masasına oturan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Evliliğini bitirmişti
Selin Ciğerci, kendisinden 12 yaş küçük Gökhan Çıra ile evliliğini 9 Eylül tarihinde Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen davayla 15 dakika içerisinde bitirmişti.
İş ilişkisi devam ediyordu
Kendi kozmetik markası bulunan Ciğerci boşandıktan sonra eski eşiyle iş ilişkilerinin devam ettiğini açıklamıştı.