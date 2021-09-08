Selin Ciğerci Gökhan Çıra boşanıyor Evliliği bitiren neden aldatma mı?

2020 yılının Kasım ayında eşi Gökhan Çıra'nın kendisini aldattığı ileri sürülen Melisa Emirbayer'in evine gidip şiddet uygulayıp tehdit ettiği söylenen Selin Ciğerci, Instagram hesabından yayınladığı videoda "Bunlar kurgu" diyerek gözyaşlarına boğulmuştu. İkilinin boşanacakları iddia edilmişti ancak çift, boşanmadıkalrını ve boşanmayacaklarını ifade ettikleri mutluluk pozlarını paylaşarak adeta söylentileri yalanlamıştı. Peki bu boşanma iddiasının nedeni yine aldatma mı?