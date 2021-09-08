Selin Ciğerci Gökhan Çıra boşanıyor Evliliği bitiren neden aldatma mı?
Ünlü Instagram fenomeni ve çıkardığı kozmetik markasıyla iş kadını olan Selin Ciğerci ve futbolcu eşi Gökhan Çıra'nın 10 Eylül Cuma günü Beykoz Adliyesi'nde boşanacağı sosyal medyaya bomba gibi düştü.
2019 yılında evlenen Selin Ciğerci-Gökhan Çıra çifti cuma günü Beykoz Adliyesi’nde boşanıyor…
2020 yılının Kasım ayında eşi Gökhan Çıra'nın kendisini aldattığı ileri sürülen Melisa Emirbayer'in evine gidip şiddet uygulayıp tehdit ettiği söylenen Selin Ciğerci, Instagram hesabından yayınladığı videoda "Bunlar kurgu" diyerek gözyaşlarına boğulmuştu. İkilinin boşanacakları iddia edilmişti ancak çift, boşanmadıkalrını ve boşanmayacaklarını ifade ettikleri mutluluk pozlarını paylaşarak adeta söylentileri yalanlamıştı. Peki bu boşanma iddiasının nedeni yine aldatma mı?
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti hakkında bugün sosyal medyada ortaya çıkan iddiakara göre, anlaşmalı olarak boşanacakları iddia edildi. İkilinin 10 Eylül Cuma günü Beykoz Adliyesi'nde boşanacağı öne sürüldü. Henüz taraflardan resmi bir açıklama gelmedi.
Gökhan Çıra kimdir?
Gökhan Çıra, 16 Şubat 1996 Tokat/Turhal doğumludur. Fatsa Yaşamspor'da futbol hayatına başlayan Gökhan Çıra, daha sonra Altınordu Belediyespor, Soyaspor Genlik kulüplerinde amatör lisansla performans gösterdi.