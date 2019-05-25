Selin Ciğerci filtreyle erkek oldu! Hatice o yorumu yapınca ortalık karıştı

"Yaz sonu evlenip çocuk evlat edinecektim. 1 belki 5 yavaş yavaş vardı kafamızda böyle bir şey ama Hatice Hanım ve gibiler yüzünden vazgeçtim artık. Yüreğim kaldırmıyor eskiden daha gençtim belki güçlüydüm ama şimdi değilim. Böyle biri evladıma bir şey der katil olurum.