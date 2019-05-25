Selin Ciğerci filtreyle erkek oldu! Hatice o yorumu yapınca ortalık karıştı
Selin Ciğerci, bir telefon uygulamasının filtresiyle erkek oldu. Şarkıcı Hatice'den ise öyle bir yorum geldi ki ortalık karıştı.
4 yıl önce cinsiyet değiştirme ameliyatı ile kadın olan Selin Ciğerci, bir telefon uygulamasının filtresiyle erkek oldu. Erkek olarak çektiği filtreli videoyu Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşan Selin Ciğerci'ye Hatice'den yorum gecikmeyince de ortalık fena halde karıştı!
Paylaşımın ardından Hatice, Selin Ciğerci'nin hakkında yaptığı bir yorumla gündeme geldi. Hatice yaptığı yorumda 'Özüne dönmüş' yazarak Selin Ciğerci'nin fanlarını kızdırdı.
Daha sonra Selin Ciğerci de Instagram hesabından paylaştığı videoda kırıldığını ifade ederek hakkında çıkan haberlerden yorulduğunu söyledi ve ekledi:
"Yaz sonu evlenip çocuk evlat edinecektim. 1 belki 5 yavaş yavaş vardı kafamızda böyle bir şey ama Hatice Hanım ve gibiler yüzünden vazgeçtim artık. Yüreğim kaldırmıyor eskiden daha gençtim belki güçlüydüm ama şimdi değilim. Böyle biri evladıma bir şey der katil olurum.