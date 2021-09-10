Selin Ciğerci eski erkek hali nasıldı Selin Ciğerci erkekken adı neydi?

Selin Ciğerci ile 6 yıldır birlikte olduğu ve 2019 yılında evlendiği futbolcu Gökhan Cıra ile bugün boşanıyor. Taşıyıcı annelik için başvuruda bulunduğunu söyleyen Selin Ciğerci'nin bu hamlesi şok etti. En büyük hayalim iyi bir anne olmak diyen Selin Ciğerci erkek olarak dünyaya geldi fakat cinsiyet değiştirme ameliyatı ile erkek oldu. Bebek Okan lakabıyla ünlenen isim, Selin adını aldı ve hayatına Selin Ciğerci olarak devam ediyor.